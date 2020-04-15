Калуга, 15 апреля, 2020, 18:54 — ИА Регнум. В Калужской области самоизолированым дома гражданам почтальоны помогут оплатить коммунальные платежи и даже доставить продукты питания. Об этом 15 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — АО «Почта России» Ольга Строк.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области. Обслуживание почтальоном на дому

Областное управление почтовой связи рекомендует своим клиентам пользоваться услугой оплаты платежей на дому через почтальонов. Она бесплатна и рассчитана прежде всего на пожилых людей и маломобильные группы населения, которым почтальоны доставляют пенсии и социальные пособия на дом.

При помощи почтальонов, не выходя из дома, можно не только оплатить коммунальные услуги, но и приобрести продукты первой необходимости из ассортимента почтового отделения, а также оформить подписку на периодические печатные издания.

«В Калужской области каждый пятый почтальон оснащен мобильным почтово-кассовым аппаратом. Устройства запрограммированы на прием платежей в режиме реального времени», — сказала Ольга Строк.