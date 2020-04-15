Ярославль, 15 апреля, 2020, 14:04 — ИА Регнум. С 16 апреля заниматься уборкой улиц Ярославля будет муниципальное бюджетное учреждение «Горзеленхозстрой». Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Уборка Ярославля

При этом мэрия отказывается от проведения конкурсных процедур на уборку города. Деньги будут перечисляться напрямую в «Горзелехозстрой» по муниципальному заданию. Ранее таким же образом предприятие убирало площади, бульвары и скверы Ярославля.

«Сейчас на территории города уборку производит «Спецавтохозяйство», с завтрашнего дня будет производить МБУ. Это абсолютно новое предприятие, созданное на базе наших предприятий городских. Соответственно все люди, вся техника, которая есть на этих предприятиях, там же и остается. Ни схема уборки не меняется, ничего. Меняется сама структура нашего предприятия», — сказал на заседании муниципалитета Ярославля мэр города Владимир Волков.

Последние два года уборкой занималось муниципальное предприятие «Городское спецавтохозяйство». Правда, оно выиграло конкурс, который проводила мэрия.

Стоит отметить, что кто бы ни убирал город — частные подрядчики или муниципальные предприятия — к их работе всегда были претензии у горожан.