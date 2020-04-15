В Ярославле отказались от конкурсов на уборку города
Ярославль, 15 апреля, 2020, 14:04 — ИА Регнум. С 16 апреля заниматься уборкой улиц Ярославля будет муниципальное бюджетное учреждение «Горзеленхозстрой». Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
При этом мэрия отказывается от проведения конкурсных процедур на уборку города. Деньги будут перечисляться напрямую в «Горзелехозстрой» по муниципальному заданию. Ранее таким же образом предприятие убирало площади, бульвары и скверы Ярославля.
Последние два года уборкой занималось муниципальное предприятие «Городское спецавтохозяйство». Правда, оно выиграло конкурс, который проводила мэрия.
Стоит отметить, что кто бы ни убирал город — частные подрядчики или муниципальные предприятия — к их работе всегда были претензии у горожан.