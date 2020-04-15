Псков, 15 апреля, 2020, 14:07 — ИА Регнум. Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции проведут специальную обработку дорог и остановок общественного транспорта в Псковской области. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба ЗВО.

Фото: пресс-служба Западного военного округа Дезинфекция в Псковской области.

Дезинфекцию дорожного покрытия и пунктов остановки общественного транспорта проведут в Пскове, Великих Луках и Острове по распоряжению командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева.

Военнослужащие будут экипированны в средства индивидуальной защиты и применят специальные машины — авторазливочные станции (АРС-14), а также войсковые комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники (ДКВ-1К).

«В 26 регионах дислокации войск округа подразделениями радиационной, химической и биологической защиты уже проведена специальная обработка 11 тысяч объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования. Общая площадь обработки составила около 1,8 млн кв. м. Работа будет продолжена», — отметил генерал-полковник Александр Журавлев.