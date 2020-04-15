Ярославль, 15 апреля, 2020, 13:52 — ИА Регнум. Депутат Государственной Думы РФ Илья Осипов вошел в состав специальной комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление Государственной Думы. В числе задач новой комиссии мониторинг действующих правовых актов, взаимодействие с предприятиями малого и среднего бизнеса в условиях борьбы с инфекционными заболеваниями. Комиссия вправе разрабатывать и рекомендовать к принятию дополнительные меры поддержки предпринимателей.

Yarnews.net Илья Осипов

«Для того, чтобы сформулировать грамотные, а главное, действительно необходимые для самих предпринимателей меры со стороны государства на базе Государственной Думы была сформирована комиссия по вопросам поддержки МСП. Данная площадка станет полем открытого диалога между правительством, Государственной Думой и самими предпринимателями. Если вы, к примеру, владелец парикмахерской, автомастерской, гостиницы или управляющей кампании и т.д., и у вас есть сформулированные предложения и/или запросы к государству в условиях текущей борьбы с коронавирусом, то жду ваши оформленные предложения», — обратился к бизнесменам Илья Осипов.

Также депутат отметил, что считает малый и средний бизнес самым пострадавшим от пандемии сектором экономики.