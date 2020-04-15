Ярославль, 15 апреля, 2020, 13:38 — ИА Регнум. Из-за дистанционного обучения в Ярославле часть учителей работают с перегрузками. Об этом рассказала 15 апреля директор департамента образования города Елена Иванова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дистанционное обучение

Депутат муниципалитета Евгения Овод предложила доплачивать учителям за дистанционную работу. По словам Елены Ивановой, такие рекомендации уже даны директорам школ. При этом самое сложное для педагогов даже не сам учебный процесс, а то, как на него реагируют родители.

«Сейчас самое большое время педагоги тратят на общение с родителями. Педагоги отвечают на вопросы до 11 — 12 часов. Да, учителя сейчас работают с перегрузом. Мы рекомендовали директорам стимулировать учителей, но подходить к этому вопросу дифференцировано, потому что мы понимаем, что нагрузка выросла не у всех», — сказала директор департамента образования Елена Иванова.

Депутаты задали вопрос и о досрочном завершении учебного года. Елена Иванова ответила, что такое решение должно приниматься на уровне региона.