Санкт-Петербург, 15 апреля, 2020, 13:31 — ИА Регнум. Около 79% предприятий в стрит-ретейле Петербурга более не платят аренду в полном размере, так как не ведут бизнес из-за коронавируса. На такие данные ссылаются аналитики Rusland SP Retail.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

Это связано с тем, что из-за режима самоизоляции большинство арендаторов фактически больше не могут вести свою деятельность — под запретом заведения общепита, магазины одежды и обуви, непродовольственные магазины. На их долю приходится порядка 79% от общего объёма объектов стрит-ретейла в Санкт-Петербурге. Исключение составили только алкомаркеты, аптеки и продуктовые магазины.

«В настоящее время активно идут прения сторон — арендаторов и собственников помещений. Арендаторы в большинстве «залегли на дно» и фактически перестали платить за аренду. Собственники помещений в большинстве своём идут арендаторам навстречу и предоставляют скидки от 50 до 90%, чтобы избежать их съезда. Некоторые даже полностью замораживают арендную плату на период ограничения деятельности арендаторов. Не дают скидки лишь те собственники, кто давно хотел добиться съезда арендатора», — заявил руководитель Rusland SP Retail Александр Карпов.

По его словам, истинный масштаб катастрофы можно будет оценить только по окончании пандемии коронавируса. Можно с уверенностью утверждать, что так называемые «каникулы» серьёзно ударят по рынку стрит-ретейла, считает Карпов.

Как сообщало ИА REGNUM, в петербургском Заксобрании поддержали законопроект о «заморозке» аренды предприятий, заключивших договор с городом, — приблизительно до 30 июня. Впрочем, льгота будет предоставляться в заявительном порядке, коснется только малого и среднего бизнеса, зафиксированного в соответствующем реестре, и пройдет мимо частных арендаторов.