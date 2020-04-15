Санкт-Петербург, 15 апреля, 2020, 13:28 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга большинством голосов отказалось рассматривать законопроект об уменьшении транспортного налога, передает 15 апреля корреспондент ИА REGNUM. Не помогли и аргументы, связанные с ситуацией вокруг коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM Законадательное собрание СПб

Документ разработали во фракции «Справедливой России», но в повестку его вносить не стали. Руководитель «справороссов» в петербургском ЗакСе Алексей Ковалев считает, что в нынешней ситуации резкого падения доходов граждан из-за коронавируса понижение ставки транспортного налога становится особенно актуальным.

«В связи с тем уроном, который наносят городской экономике и петербуржцам эпидемия и вынужденные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, мы считаем необходимым вернуться к рассмотрению вопроса о минимизации транспортного налога. Документ был внесен, а банк законопроектов еще в 2016 году, и с тех по мы бьемся за то, чтобы ставки транспортного налога были в Петербурге минимизированы», — заявил он.

Согласно проекту, в Петербурге предлагают установить минимальные ставки транспортного налога, закрепленные в федеральном законодательстве, например, полностью освободить от налога владельцев автомобилей до 150 лошадиных сил. Для автомобилей от 150 до 200 л.с. предлагается установить налоговую ставку в размере 0,5; от 200 до 250 л.с. — в размере 0,75; свыше 250 л.с. — в размере 1,5.

Парламентарии также указывают на несправедливость «двойного налогообложения» автовладельцев — через транспортный налог и дублирующие его акцизы на топливо, цены на которое постоянно растут. Собираемость транспортного налога в субъектах России не превышает 50%. «Эсеры» считают, что это во многом связано с необоснованно высокими налоговыми ставками, утвержденными региональным законодательством.