Калуга, 15 апреля, 2020, 14:41 — ИА Регнум. В Калуге в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией с 16 апреля вводятся ограничения в работе общественного транспорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию городской управы.

Ukt40.ru Троллейбус на улицах Калуги

16 и 17 апреля движение общественного транспорта будет осуществляться только в утреннее и вечернее время, с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00 для доставки работников на системообразующие предприятия. В выходные дни 18 и 19 апреля работать общественный транспорт в Калуге не будет.

Власти Калуги обратились к жителям города с просьбой с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и призвали калужан оставаться дома.