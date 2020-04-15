Кострома, 15 апреля, 2020, 12:50 — ИА Регнум. В Костромской области ужесточат контроль за соблюдением самоизоляции. Об этом в видеообращении к гражданам сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников. На улицах областного центра увеличится количество патрулей, а нарушителей режима будут строже привлекать к административной ответственности — передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Обращаюсь к вам с просьбой вернуться в свое жилье, оставаться дома, дабы не быть подвергнутыми и опасности заражения, и составлению административного протокола, за которым последует штраф. Сегодня я собирал руководителей всей правоохранительной системы Костромской области, определены механизмы работы, увеличение личного состава этих органов, которое вы сейчас увидите на улицах города… Обращаюсь к гражданам старшего поколения: минимальное количество времени проводить в общественных местах, оставаться дома, потому что заражение коронавирусной инфекцией и его последствия самые страшные именно для людей старшего возраста», — сказал Сергей Ситников.

В патрулировании будут задействованы силы муниципальных служащих, МЧС, МВД и Росгвардии. Известно, что наибольший контроль будет осуществляться во временные промежутки с 11 до 16 и с 19 до 23 часов.