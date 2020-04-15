Калуга, 15 апреля, 2020, 12:11 — ИА Регнум. В калужской инфекционной больнице скончался житель Подмосковья, у которого было подтверждено заражение коронавирусом. Об этом 15 апреля написал на своей странице в соцсети врио губернатора Владислав Шапша.

Nikatv.ru В больнице

«Мужчина приехал в наш регион, уже имея тяжелые симптомы заболевания. К врачам он не обращался, на улице ему стало плохо, бригадой скорой помощи был доставлен в инфекционное отделение в Калуге. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти мужчину, но, к сожалению, из-за упущенного времени патологические процессы остановить не удалось. Он скончался. Я приношу свои соболезнования его родным и близким. Круг лиц, контактировавших с ним, установлен, все они находятся на карантине», — сообщал Владислав Шапша.

По данным оперативного штаба на 11:00 15 апреля, в Калужской области зафиксировано 102 случая заболевания коронавирусной инфекции. 96 человек находятся на лечении, пять человек выздоровели, один человек умер, 69 человек находятся на карантине в больнице, 26 человек — в обсервации, 1504 человека находятся под наблюдением дома, 2912 человека по результатам анализов сняты с наблюдения.