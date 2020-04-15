Кострома, 15 апреля, 2020, 11:09 — ИА Регнум. В Костромской области подтверждено 9 новых случаев заражений SARS-CoV2. Об этом 15 апреля сообщила заместитель губернатора Костромской области Ольга Ерёмина. Среди них есть жители Костромы, Буя и Чухломы. Таким образом, по официальной информации общее число инфицированных в регионе составляет 27 человек.

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«Некоторые из нововыявленных граждан контактировали с ранее заболевшими, три гражданина в период самоизоляции выезжали в другие субъекты России. Состояние всех граждан на сегодня, которые больны коронавирусной инфекцией, стабильное. К аппаратам ИВЛ никто из числа заболевших не подключен», — сказала Ольга Ерёмина.

В регионе меняют систему лабораторного исследования. Биопробы граждан с подозрением на COVID-19 больше не будут отправляться на перепроверку в Москву. Костромская централизованная клинико-диагностическая лаборатория увеличила объемы проведения анализов до 560 исследований в день.

«Федерацией принято решение, что мы будет ставить диагноз уже у нас, на территории Костромы. Подтверждать диагноз будет ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области — ИА REGNUM.). На перепроверку в Москву тесты мы направлять больше не будем. Исходя из этого у нас гораздо оперативное будет проходить информация. Сейчас самое главное — увеличить тестирование… Сегодня очень много предприятий дают свои заявки в лабораторию с тем, чтобы полностью протестировать своих сотрудников «, — сказала Ольга Ерёмина.

Власти надеются, что обширное тестирование замедлит процесс распространения вируса на территории Костромской области.