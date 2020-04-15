Ярославль, 15 апреля, 2020, 11:02 — ИА Регнум. В Ярославской области результаты анализов на SARS-CoV-2 будут получать быстрее, их не нужно будет подтверждать в московской лаборатории. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Лаборатория в Ярославле

«Теперь ярославские исследования будут признаваться окончательными. По указанию Роспотребнадзора, результаты, полученные в региональной лаборатории не нужно подтверждать в Москве», — рассказал Дмитрий Миронов.

В Москве ждут результата еще 9 предварительно подтвержденных проб. Они будут последними, далее все исследования будут делаться внутри региона.