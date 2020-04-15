Псков, 15 апреля, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Власти Псковской области начали выдавать малообеспеченным семьям и семьям с детьми с ограниченными возможностями продуктовые наборы. Всего получателями сухпайков станет 21 тысяча детей. Об этом 15 апреля сообщает оперативный штаб региона.

Фото: оперативный штаб Псковской области. Продуктовый набор для детей с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей.

Первым муниципалитетом, где началась выдача, стал Красногородский район. В настоящее время на территории района проживает 319 детей из малообеспеченных семей и 28 детей с ограниченными возможностями здоровья.

«В продуктовый набор входят четыре банки рыбных консервов, две упаковки риса, упаковка гречки, два килограмма муки, упаковка макарон, упаковка сахара, сухой завтрак, литр подсолнечного масла, консервированная кукуруза, два литра сока, четыре литра молока, черный чай, какао, сгущенное молоко, шоколад, печенье», — уточняют в оперштабе.