В Саратовской обл. на Балаковской АЭС внедрен цифровой шаблон эксплуатации
Балаково, Саратовская область, 15 апреля, 2020, 10:24 — ИА Регнум. На Балаковской атомной станции в Саратовской области внедрена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования (АСУ ТОиР). Как сообщает управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, системаразработана специально с учетом специфики деятельности высокотехнологичных предприятий атомной отрасли. В новом программном продукте поддерживается вся стратегия ремонтной кампании атомной станции, разработаны рабочие пакеты сценариев планово-предупредительных ремонтов с учетом всех нюансов — от календарных графиков замены крупногабаритного оборудования до организации допуска персонала АЭС и подрядных организаций, участвующего в ремонтах.
На Балаковской АЭС с использованием АСУ ТОиР проведено уже шесть ремонтов. В каждый планово-предупредительный ремонт в системе сопровождается около 20 тысяч единиц оборудования. В АСУ ТОиР зарегистрировано более полутора тысяч пользователей, в том числе и Балаковского филиала АО «Атомэнергоремонт». Автоматизированная система позволяет скоординировать действия всех участников ремонтных операций, вести учет выполнения модернизации, использованных материалов и запасных частей, а также сформировать комплект отчетной документации после завершения ремонта.