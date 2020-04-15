Ярославль, 15 апреля, 2020, 10:12 — ИА Регнум. В Ярославской области дороги Тверь — Углич и Углич — Ярославль стали федеральными. Об этом сообщает Центр развития туризма Ярославской области.

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«Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление №465, согласно которому появится новая федеральная трасса. Она соединит Ярославль, Кострому, Иваново, Владимир, Гусь-Хрустальный, Рязань, Михайлов, Тулу, Калугу, Вязьму, Ржев, Тверь и Углич. Многие из этих городов входят в состав маршрута «Золотое кольцо», поэтому и дороге Р-132 было присвоено аналогичное название. Ремонт и содержание этих трасс теперь будут осуществляться за счет федерального бюджета», — сообщили в Центре развития туризма Ярославской области.

Власти обещают, что финансирование содержания этих дорог увеличится. Трасса Ярославль — Углич считается одной из самых аварийных в регионе. Одна из причин этого — плохое состояние дорожного полотна.

В Ярославской области четыре города «Золотого кольца»: Переславль, Ростов, Углич, Ярославль.