Тула, 15 апреля, 2020, 10:11 — ИА Регнум. Службы в храмах на территории Тульской области с 15 апреля будут проводиться без присутствия прихожан. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Храм в Туле

Предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий выдал главный санитарный врач по Тульской области.

Как сообщается, священнослужения без участия прихожан предлагается проводить во всех храмах на территории региона с 15 по 30 апреля. При этом в храмах, помимо священнослужителей, разрешено присутствие персонала.

Также под запретом проведение освящения пасхальной снеди в помещениях и на территории храмов.