Чебоксары, 15 апреля, 2020, 09:00 — ИА Регнум. В Чувашстате по итогам мониторинга сформировали средние потребительские цены на основные продукты питания, которые используются для приготовления пасхальных блюд. Самые дорогие продукты — рыба и сливочное масло, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные Чувашстата

Самым востребованным продуктом к Пасхе являются яйца, средняя стоимость которых в Чувашии составляет 57 рублей за десять штук. Из продуктов, которые входят в мониторинг ведомства, к празднику также часто закупают жирный творог (264 руб/кг), сметану (179 руб/кг), сливочное масло (508 руб/кг), сахар (32 руб/кг) и сухофрукты (223 руб/кг). Для приготовления кулича хозяйкам, помимо вышеперечисленных продуктов, потребуются пшеничная мука (31 руб/кг) и молоко 2,5−3,2% жирности (57 руб/л).

Кроме основных пасхальных угощений, на стол подают разнообразные горячие мясные и рыбные блюда, овощные салаты, легкие и полезные закуски, благодаря которым домочадцы останутся сытыми и довольными. Для их приготовления потребуются, к примеру, бескостная свинина (310 руб/кг), охлажденная и мороженая разделанная рыба лососевых пород (628 руб/кг), колбаса (348 руб/кг), маринованные овощи (128 руб/кг), майонез (173 руб/кг), свежие огурцы и помидоры (107 и 156 руб/кг), подсолнечное масло (86 руб/кг). Выпечка вместе с чёрным байховым чаем в среднем стоит 712 руб/кг.

Таким образом, самые дорогие продукты для приготовления пасхальных блюд и в целом праздничного стола — рыба лососевых пород, сливочное масло, колбаса, свинина.

Отметим, что в этом году Светлое Христово Воскресение отмечается 19 апреля. В связи с пандемией коронавируса в Чувашии богослужения будут транслироваться в режиме онлайн, чтобы не допустить массового присутствия людей в храмах можно будет находиться только священнослужителям.