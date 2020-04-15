Ярославль, 15 апреля, 2020, 08:51 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2020 году власти увеличат расходы на «организацию и обеспечение выставочно-конгрессных и культурно-массовых мероприятий». Приказ об этом подписал исполняющий обязанности директора департамента инвестиций и промышленности региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Изменения вносятся в ведомственную целевую программу департамента. Расходы на проведения выставок и конгрессов увеличат с 7 млн рублей до 10, а количество самих мероприятий вырастет в два раза — с 7 предусмотренных ранее до 14.

Программа не уточняет, какие именно мероприятия планируется провести. Организацией массовых мероприятий занимается ГКУ «Центр выставочно-конгрессной деятельности». На сайте учреждения в данный момент опубликована программа мероприятий. Там указано 8 мероприятий: областной смотр-конкурс «Семья года» (март-май), выездная стажировка Минпромторга России «Федеральная практика» (май), областной конкурс по профессии «Швея» (май-июнь), фотоконкурс «В объективе — семья» (май-июль), конференция «Архивные учреждения Верхней Волги» (июнь), стратегическая сессия по улучшению инвестиционного климата области (июнь), конкурс операторов станков с ЧПУ (сентябрь) и «Ярославский инвестиционный форум» (декабрь). Видимо, к ним добавится еще 6.

Содержание самого «Центра выставочно-конгрессной деятельности» обходится областному бюджету дороже, чем проводимые им мероприятия — в 13 млн рублей в год.

Интересно, что расходы на поддержку предпринимательства, которые также заложены в целевой программе департамента инвестиций, не увеличены.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Дмитрий Миронов запретил все массовые мероприятия с числом участников более 50 человек и призвал финансовый блок правительства сократить необязательные расходы, чтобы сэкономить деньги на борьбу с коронавирусом.