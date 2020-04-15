Экс-министр лесного комплекса Приангарья Сергей Шеверда пойдёт под суд
Иркутск, 15 апреля, 2020, 08:00 — ИА Регнум. В Приангарье завершено расследование громкого уголовного дела о незаконной массовой лесной вырубке в заказнике «Туколонь», где главным обвиняемым стал теперь уже бывший министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Помимо бывшего чиновника, по данному делу проходят еще трое должностных лиц. Им предъявлены обвинения по статьям «Превышение должностных полномочий», «Пособничество в незаконной рубке лесных насаждений», «Пособничество в нарушении режима особо охраняемых природных территорий».
Как уже сообщало ИА REGNUM, Шеверда знал об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки, но ничего не предпринял. В результате на площади около 120 га лесному фонду РФ был причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей.
Тогда ещё министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда был задержан 6 июня 2019 года в московском аэропорту «Шереметьево». В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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