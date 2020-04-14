В мэрии Ярославля решили отказаться от автобусов на кладбища
Ярославль, 14 апреля, 2020, 21:05 — ИА Регнум. Власти Ярославля решили отказаться от пуска автобусов на городские кладбища во время празднования Пасхи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в мэрии города. Как ранее сообщало ИА REGNUM официальные издания мэрии поведали о пуске дополнительных маршрутов 18 и 19 апреля, что явно не учитывало нынешнюю эпидемиологическую ситуацию. Теперь автобусов на Пасху в Ярославле не будет.
«В связи с рекомендациями оперативной группы по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения, перевозки пассажиров
Запрет на посещение кладбищ в Ярославской области действует только в городе Рыбинск.