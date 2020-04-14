Ярославль, 14 апреля, 2020, 21:05 — ИА Регнум. Власти Ярославля решили отказаться от пуска автобусов на городские кладбища во время празднования Пасхи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в мэрии города. Как ранее сообщало ИА REGNUM официальные издания мэрии поведали о пуске дополнительных маршрутов 18 и 19 апреля, что явно не учитывало нынешнюю эпидемиологическую ситуацию. Теперь автобусов на Пасху в Ярославле не будет.

Кладбище в Ярославле

«В связи с рекомендациями оперативной группы по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения, перевозки пассажиров 18.04.2020 и 19.04.2020 (Святая Пасха) по маршрутам № 5 «Богоявленская площадь — Осташинское кладбище», № 14 «Богоявленская площадь — Игнатовское кладбище», № 15 «15 МКР — Игнатовское кладбище», № 5А «Красная площадь — Осташинское кладбище», № 5Б «15 МКР — Осташинское кладбище» выполняться не будут. Просим учесть данную информацию при планировании поездок», — отметили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Запрет на посещение кладбищ в Ярославской области действует только в городе Рыбинск.