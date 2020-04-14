Кострома, 14 апреля, 2020, 19:48 — ИА Регнум. В Костромской области решена проблема дефицита масок в аптеках. Об этом сегодня, 14 апреля, на встрече с журналистами заявил заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков.

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По словам чиновника, выпуском подобных средств защиты в регионе сейчас занимается 20 предприятий, в день шьется 70 тысяч масок. Также в области налажено производство медицинской марли.

«Люди говорят, что маски негде купить. На сегодняшний день в продаже в сети «Губернских аптек» находится 180 тысяч масок. Каждый костромич может купить маски там. Единственное — для того чтобы не было ажиотажа, в одни руки отдается упаковка из 5 штук. Маски многоразовые — их можно постирать, прогладить горячим утюгом и использовать повторно… На сегодняшний день к изготовлению масок приступили уже порядка 20 предприятий, за день мы выпускаем около 70 тысяч масок… Кроме этого, в Костромской области налажен выпуск медицинской марли — порядка 8 тысяч погонных метров в день, этого достаточно примерно для изготовления 40 тысяч масок в сутки. Вся эта ткань также будет поступать нашим швейным производствам», — сказал Юрий Маков.

Также власти утверждают, что костромские врачи обеспечены противочумными костюмами, респираторами, защитными очками и масками. Запасов, сделанных в медучреждениях региона, «достаточно для нормальной продолжительной работы».

«По поводу противочумных костюмов — на этой неделе мы получаем по линии Минпромторга 2,5 тысячи одноразовых противочумных костюмов, они поступят к нам на этой неделе. Кроме этого, одно из костромских предприятий приступило к изготовлению многоразовых противочумных костюмов. Предприятием «Орбита» на сегодняшний день сшито 400 многоразовых противочумных костюмов, еще 200 костюмов они будут готовы передать нам завтра. Что касается защитных масок и противочумных костюмов — этих вещей в учреждениях здравоохранения достаточно для нормальной продолжительной работы», — подытожил чиновник.

По данным на 14 апреля, на территории Костромской области подтверждено 19 случаев заражения коронавирусом, еще 9 жителей региона ждут результатов тестов из Москвы. В Окружной больнице Костромского округа № 2 находится 20 человек.