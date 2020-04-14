Ярославль, 14 апреля, 2020, 19:20 — ИА Регнум. Председатель комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля Алексей Таганов уверяет, что получил муниципальную землю на Тверицкой набережной совершенно законно и никак не использовал свой депутатский статус. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Алексей Таганов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комиссия муниципалитета Ярославля по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, начала проверку в отношении депутата. На него написала жалобу 80-летняя жительница города, которая считает, что участок принадлежит ей.

«Никакого закона я не нарушал. Все процедуры мной были соблюдены. Многие многодетные семьи ищут свободные участки и заявляют на них права в соответствии с областным законом. Они открывают кадастровую карту и ищут свободные участки, консультируются у юристов, где и как находить. А многие через суды добиваются права на получение земли. Как я мог использовать свое служебное положение как депутат муниципалитета на непостоянной основе? Договариваться с чиновниками — это уголовное преступление. Это противоречит моим принципам. Моя совесть чиста», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель постоянной комиссии муниципалитета Ярославля Алексей Таганов.

Как рассказал Алексей Таганов, сначала он стоял на очереди на получение бесплатной земли в Ярославском районе. А в 2018 году нашел свободный участок в Ярославле и написал заявление о его предоставлении в аренду. Мэрия первоначально отказала, поскольку по поводу земли шли судебные разбирательства.

«Кто именно судился и почему, я не знаю. Затем заявление удовлетворили. В феврале 2018 года со мной был заключен договор аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Договор до 2039 года, надеюсь построить в будущем дом и жить там. Семья большая, и в квартире не особенно комфортно с тремя детьми», — рассказал Алексей Таганов.

Такое же объяснение депутат намерен дать комиссии по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений. Алексей Таганов не считает, что своими действиями он как-то ущемил права других многодетных семей, так как каждая такая семья имеет право найти свободный участок в городе и написать заявление на его аренду для жилищного строительства.

Отметим, что согласно декларации о доходах и имуществе, в собственности у депутата в 2018 году была квартира площадью 91 квадратный метр (в долях с другими членами семьи), квартира площадью 37,1 квадратных метра в личной собственности, а также два земельных участка площадью 400 и 600 квадратных метров.

Согласно закону Ярославской области «Об отдельных вопросах предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» многодетные семьи, имеющие право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, могут получить землю для индивидуального жилищного строительства в аренду без проведения торгов. При этом имущественное положение семьи не играет роли. ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.