Кострома, 14 апреля, 2020, 19:04 — ИА Регнум. В Костроме водителям скорой помощи в разгар пандемии коронавируса хотели урезать зарплату — об этом корреспонденту ИА REGNUM на условиях анонимности сообщил один из работников автобазы департамента здравоохранения Костромской области. Руководство автобазы предложило водителям «скорой» подписать соглашение, предусматривающее снижение «выплат стимулирующего характера» с 1 мая 2020 года. В случае «несогласия продолжать работу в новых условиях» водителям пообещали предоставить другие, менее оплачиваемые должности или расторгнуть трудовой договор.

«Нам предложили подписать соглашение, по которому «коэффициент выполнения работ» снижается с 11 тысяч 700 рублей до 7 тысяч рублей. Это основная и самая весомая статья зарплаты, от которой высчитываются ночные, праздничные и выходные проценты. Получается, фактически зарплата могла снизиться на 4−7 тысяч рублей. Учитывая, что в среднем мы, водители, получаем 17−20 тысяч рублей в месяц, это весомо. Самые «дорогие» месяцы у нас — январь, март и апрель, в это время мы получаем больше. Директор нашего транспортного предприятия Алексей Громов сказал, что у департамента здравоохранения просто нет средств. Уговаривать подписать договор людей начали еще в феврале 2020 года, сначала мы «раскачивались», думали, что нам делать. Жаловаться на ситуацию мы начали в апреле, посылали бумаги во все инстанции. В нашем коллективе — около 100 человек. Примерно 60% из них — пенсионеры. Основная масса людей согласилась на новые условия. 35 человек, в том числе я, отказались», — сообщил источник.

Широкую огласку конфликт получил после того, как водители скорой обратились за помощью в региональное отделение партии коммунистов. О намерении донести проблему до ушей премьер-министра России Михаила Мишустина сообщил первый секретарь костромского комитета КПРФ Валерий Ижицкий.

14 апреля автобазу посетил директор департамента здравоохранения Костромской области Евгений Нечаев. Не исключено, что столь быстрому развитию событий поспособствовала угроза выхода проблемы на федеральный уровень.

«Сегодня с утра нам позвонили с телевидения и сообщили, что на станцию приезжает Нечаев — начальник депздрава. Мы все собрались, и он при камерах пообещал, что никаких гонений не будет, все средства для выплаты зарплаты по прежним расчётам нам найдены и люди остаются на своих местах… Мы же работать не отказываемся — при любом раскладе и задерживаемся, и перерабатываем, потому что понимаем, что мы водители скорой помощи. Нас не устраивает одно — снижение зарплаты. Посмотрим, будет ли сдержано обещание», — сказал источник ИА REGNUM.