Ярославль, 14 апреля, 2020, 17:57 — ИА Регнум. 14 апреля мэр Ярославля Владимир Волков призвал жителей соблюдать режим самоизоляции. В тот же день официальная газета мэрии «Городские новости» опубликовала информацию о дополнительных автобусах, которые будут пущены на кладбища в Пасху.

Кладбище

Дополнительные рейсы на погосты городские власти в этот день организуют традиционно, хотя православная церковь не поддерживает традицию посещения кладбищ в Пасху. Для этого существует специальный день поминовения усопших — Радоница.

В соседнем Рыбинске вообще запретили посещение кладбищ на время эпидемии коронавируса. Власти областного центра пока отличаются непоследовательностью в борьбе с эпидемией. Так, несмотря на карантин, в мэрии прошли публичные слушания по вопросам изменений правил благоустройства. Затем городские власти заявили об остановке работы электротранспорта в дневные часы, а через день отменили это решение, потому что в городе возобновилась работа ряда предприятий.

Как понимать дополнительные рейсы на кладбища в Пасху — как призыв ехать туда несмотря на просьбы о самоизоляции?