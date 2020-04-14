Село Износки, Калужская область, 14 апреля, 2020, 18:15 — ИА Регнум. В Калужской области 52-летний бывший начальник отделения почтовой связи из Износок Дзержинского почтамта регионального УФПС — филиала АО «Почта России» обвиняется в присвоение вверенного ему чужого имущества с использованием служебного положения. Об этом 14 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Установлено, что в период с 1 апреля по 23 декабря 2019 года начальник отделения почтовой связи присвоил 130 тыс. рублей, находящиеся в кассе организации. Уголовное дело направлено в суд. Ему грозит максимальное наказание в виде лишением свободы на срок до шести лет.

Одновременно УФПС Калужской области сообщает, что факт присвоения был выявлен сотрудниками службы безопасности предприятия в ходе внутреннего расследования. Все собранные материалы были оперативно переданы в правоохранительные органы, виновный сотрудник уволен. Данное происшествие не отразилось на клиентах почтового отделения.