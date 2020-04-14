Курган, 14 апреля, 2020, 17:45 — ИА Регнум. В Курганской области подтвержден 11 случай заражения коронавирусной инфекцией. Женщина госпитализирована в инфекционную больницу, сообщает оперативный штаб Зауралья.

Пресс-служба горадминистрации Шадринска Дезинфекция улиц в Шадринске

Отмечается, что новая инфицированная коронавирусом — жительница Шадринска. Она находилась в контакте с заболевшей студенткой, которая недавно приехала из Москвы.

Как отметил главный врач Курганской областной инфекционной больницы Игорь Журавский, к 14 апреля три пациента с COVID-19 выздоровели и выписаны. У оставшихся больных удовлетворительное состояние.