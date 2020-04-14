Тамбов, 14 апреля, 2020, 17:44 — ИА Регнум. В Тамбовской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Теперь медицинская помощь станет доступнее жителям села Новоситовка Петровского района и еще девяти населенных пунктов в радиусе 5 км.

Tambov.gov.ru В апреле открылся новый ФАП в селе Новоситовка Петровского района

Одним из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение» является развитие первичной медико-санитарной помощи на селе. Для повышения доступности медицинской помощи жителям сельских территорий возводят новые фельдшерско-акушерские пункты с помощью модульных конструкций.

В апреле открыл двери новый ФАП в селе Новоситовка Петровского района. Он отвечает современным санитарным требованиям, а также укомплектован необходимым медицинским оборудованием, в том числе для проведения скрининговых исследований и оказания неотложной помощи (дефибриллятор, портативный аппарат искусственной вентиляции легких, электрокардиограф). В новом здании созданы комфортные условия для пребывания пациентов и работы медперсонала. Здесь оборудованы холл для ожидания, комната приёма, прививочный и смотровой кабинеты, санузел, помещение для хранения инвентаря.

«В зону обслуживания данного фельдшерско-акушерского пункта входят девять населенных пунктов, в которых проживает 363 человека, в том числе 13 детей. Радиус охвата составляет 5 километров», — отметили в Петровской ЦРБ.

В будущем здесь планируют организовать выездные приемы терапевта и педиатра, а также узких специалистов в соответствии с утвержденными графиками. Пока же ФАП работает с учетом угрозы распространения коронавирусной инфекции с соблюдением всех санитарных норм.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, реализация нацпроекта «Здравоохранение» в регионе будет продолжена. В планах на 2020 год — построить еще шесть фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Коминтерн Мичуринского района и Большая Кашма Моршанского района, а также в селах Устье Моршанского района, Юрловка Никифоровского района, Заречье Пичаевского района и Кулеватово Сосновского района. На эти цели предусмотрено 62,8 млн рублей.