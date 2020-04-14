Санкт-Петербург, 14 апреля, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Почта России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции отправила на самоизоляцию почти тысячу сотрудников в возрасте 65+, а также перевела в онлайн-режим большую часть услуг. Об этом 14 апреля заявил директор макрорегиона Северо-Запад АО «Почта России» Дмитрий Серебренников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Почта России в эпоху COVID-19

С начала апреля пенсию и пособия, а также продукты питания, предметы первой необходимости стали доставлять на дом почтальоны. Для этого была полностью пересмотрена логистика передвижения сотрудников почты.

«Доставку мы осуществляем своими силами привлекая дополнительный персонал, изменяя нагрузку внутри «Почты России». Все сотрудники в возрасте 65 плюс, по Петербургу и Ленобласти — это почти тысяча человек, без исключения, переведены в режим самоизоляции. Пока мы справляемся своими силами», — пояснил Серебренников.

Что касается почтовых отделений, то они продолжают свою работу, при этом часть их перешла на режим работы выходного дня, а другая наоборот, после небольшого перерыва, вернулась к полноценному рабочему дню.

«Никакого существенного изменения объемов мы не видим, но уже сейчас понимаем, что по итогам апреля будет неизбежно видна корректировка, которая в целом коррелируется со спадом деловой активности по стране», — подытожил директор макрорегиона Северо-Запад АО «Почта России».