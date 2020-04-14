Кострома, 14 апреля, 2020, 13:39 — ИА Регнум. В Костромской области на свалке нашли боевую противопехотную оборонительную гранату с запалом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в костромском управлении Росгвардии.

Фото — УМВД России по Костромской области

Предмет, внешне похожий на ручную гранату рядом с деревней Жвалово Судиславского района обнаружил пенсионер, подрабатывающий сбором металлолома.

На место выехали сотрудники МВД и специалисты-взрывотехники Росгвардии. При детальном рассмотрении находка оказалась боевой противопехотной оборонительной гранатой Ф-1, снаряжённой запалом.

«Ввиду сильной коррозии определить год выпуска, заводской номер, а главное — состояние гранаты, не представлялось возможным. Росгвардейцы приняли решение о её уничтожении. Опасная находка была подорвана накладным зарядом — тротиловой шашкой с электродетонатором на месте обнаружения», — рассказали в костромском управлении Росгвардии.

Других опасных предметов на свалке не обнаружено. Сейчас полицейские устанавливают, каким образом граната оказалась на свалке бытовых отходов.