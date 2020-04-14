Кострома, 14 апреля, 2020, 13:16 — ИА Регнум. В колониях и следственных изоляторах Костромской области из-за коронавируса изменили привычный формат свиданий — сообщает пресс-служба регионального Управления ФСИН. Заключенные женских колоний общаются с родственниками по видеосвязи.

Пресс-служба УФСИН Свидание с заключённым

Услуга не бесплатна. Терминал видео-переговоров оснащен сенсорным монитором, фронтальной видеокамерой и телефонной трубкой. Пока дистанционные свидания доступны только в женских колониях региона, в дальнейшем терминалы планируют установить во всех остальных учреждениях УИС Костромской области.

«В условиях действующих ограничительных мер видеосвидания осужденных с родственниками способны помочь в решении важной задачи — поддержания социально-полезных связей», — отметили в УФСИН.

Напомним, с 16 марта 2020 года в связи с угрозой распространения COVID-19 во всех колониях и следственных изоляторах Костромской области приостановили длительные и краткосрочные свидания. На какой период распространится действие ограничительных мер, пока не известно.