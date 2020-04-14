Чебоксары, 14 апреля, 2020, 12:56 — ИА Регнум. В Чувашии в настоящее время подтверждено 66 случаев заражения коронавирусом, из них наибольшее число инфицированных — в Чебоксарах. Об этом сообщается на официальной странице республиканской власти «Чувашия без паники», где публикуются оперативные данные об эпидемиологической ситуации.

Cap.ru Работники скорой помощи в Чувашии

Согласно представленным данным, из 66 подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом 39 приходится на Чебоксары. На втором месте — Янтиковский район, где установлено восемь случаев заражения, на третьем — Канашский район с установленными пятью случаями инфицирования коронавирусом.

Далее распределение следующее: три случая заражения официально выявлено в Яльчикском районе, по два — в Комсомольском, Порецком районах и Канаше, по одному — в Алатыре, Марпосадском, Урмарском, Чебоксарском и Шумерлинском районах.

Отметим, по состоянию на 14 апреля под медицинским наблюдением остаются 878 человек, всего прошли обследование 2726 человек. В том числе 11−12 апреля вынесено 100 постановлений лицам, контактировавшим с заражёнными коронавирусом, о необходимости соблюдения режима изоляции под непрерывным медицинским наблюдением по месту проживания.

Всего лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике — Чувашии» проведено более 3,9 тыс. исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия получит 78 777,7 тыс. рублей из резервного фонда правительства на стимулирующие выплаты медицинским работникам.