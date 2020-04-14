Калуга, 14 апреля, 2020, 18:02 — ИА Регнум. В Калужской области гражданин другого государства, финансировавший террористическую организацию, находящуюся за рубежом, решением военного суда был приговорён к восьми годам лишения свободы. Об этом 14 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужского областного управления ФСБ России.

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Следствием и судом было установлено, что находящийся в регионе иностранец через интернет вступил в переписку с участником боевых действий международной террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ, и перевёл деньги для поддержки деятельности террористов.

Мужчина осуществил перевод денежных средств на предоставленные реквизиты счетов, осознавая, что они предназначены боевикам, — подчеркнули в ведомстве.