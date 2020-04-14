Чебоксары, 14 апреля, 2020, 11:54 — ИА Регнум. В Чувашии 16 апреля на сессии Госсовета будет рассмотрена кандидатура Андрея Фомина в качестве претендента на пост руководителя республиканской прокуратуры. В настоящее время он работает первым заместителем главы надзорного ведомства Крыма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Заседание комитета Госсовета с участием Андрея Фомина

Место прокурора Чувашии освободилось 2 марта 2020 года после отставки Василия Пословского. Он проработал на посту более 2,5 лет, и последний год его руководства сопровождался кадровыми скандалами и жалобами в связи с увольнениями сотрудников ведомства. На вакантный пост выдвинута кандидатура 54-летнего Андрея Фомина, который ранее работал в прокуратуре Ярославской области, в том числе заместителем прокурора, а последние 5,5 лет занимает пост первого заместителя прокурора Крыма.

13 апреля на заседании комитета Госсовета Чувашии по государственному строительству и местному самоуправлению было рассмотрено представление генерального прокурора России Игоря Краснова о назначении на должность прокурора Чувашии Андрея Фомина. 16 апреля данный кадровый вопрос будет вынесен на сессию регионального парламента.