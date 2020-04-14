Кандидата на пост прокурора Чувашии нашли в Крыму
Чебоксары, 14 апреля, 2020, 11:54 — ИА Регнум. В Чувашии 16 апреля на сессии Госсовета будет рассмотрена кандидатура Андрея Фомина в качестве претендента на пост руководителя республиканской прокуратуры. В настоящее время он работает первым заместителем главы надзорного ведомства Крыма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Место прокурора Чувашии освободилось 2 марта 2020 года после отставки Василия Пословского. Он проработал на посту более 2,5 лет, и последний год его руководства сопровождался кадровыми скандалами и жалобами в связи с увольнениями сотрудников ведомства. На вакантный пост выдвинута кандидатура 54-летнего Андрея Фомина, который ранее работал в прокуратуре Ярославской области, в том числе заместителем прокурора, а последние 5,5 лет занимает пост первого заместителя прокурора Крыма.
13 апреля на заседании комитета Госсовета Чувашии по государственному строительству и местному самоуправлению было рассмотрено представление генерального прокурора России Игоря Краснова о назначении на должность прокурора Чувашии Андрея Фомина. 16 апреля данный кадровый вопрос будет вынесен на сессию регионального парламента.
Справка ИА REGNUM. Андрей Валерьевич Фомин родился 4 августа 1965 года в городе Киржаче Владимирской области, окончил Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова.
Свой трудовой путь начал в 1992 году со стажёра прокуратуры Дзержинского района Ярославской области, в том же году стал помощником прокурора, проработав на посту два года. В 1994 году он перешёл в отдел по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Ярославской области, где прошёл путь от прокурора до начальника. В 2000 — 2003 годы работал начальником отдела по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры Ярославской области, затем назначен прокурором Фрунзенского района прокуратуры Ярославской области.
В 2010 — 2014 годы трудился заместителем прокурора Ярославской области. С августа 2014 года работает первым заместителем прокурора Республики Крым.