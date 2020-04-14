Ярославль, 14 апреля, 2020, 10:54 — ИА Регнум. В Ярославской области за прошедшие сутки выявлено 9 новых возможных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Лаборатория

«Новых подтверждённых нет, но есть 9 новых условно положительных тестов на инфекцию», — сообщил губернатор.

Столько же «условно положительных» результатов было и за предыдущие сутки. Еще один человек выздоровел и был выписан из больницы.

Всего на 14 апреля в регионе был подтверждён диагноз у 27 человек, 7 человек выздоровело. 21 предварительно положительный тест исследуется в лаборатории.