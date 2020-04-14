Калуга, 14 апреля, 2020, 15:00 — ИА Регнум. В Калужской области приняли дополнительные меры по защите пожилых людей от коронавируса, сообщает 14 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального министерства труда и социальной защиты.

Internat.tarusa.ru В доме-интернате Тарусы занялись пошивом одноразовых масок

В области введён график перевода на полную самоизоляцию социальных учреждений. Первыми перейдут на карантин, который продлится две недели, три дома-интерната для престарелых и инвалидов: 15 апреля — в Тарусе, с 20 апреля — в Калуге, а затем и в Жиздре. Остальные подведомственные социальные организации также будут переведены на режим самоизоляции.

Одновременно в регионе приостановлено вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годы».

«Главное — уберечь ветеранов и их здоровье», — считает врио калужского губернатора Владислав Шапша.