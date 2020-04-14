Ярославль, 14 апреля, 2020, 10:38 — ИА Регнум. В Ярославле закрыто на карантин отделение больницы скорой помощи имени Соловьева. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области. У пациентов положительный тест на коронавирус. Диагнозы еще не подтверждены лабораторией.

Больница скорой помощи в Ярославле

«Сегодня на карантин закрывается одно из травматологических отделений больницы имени Соловьева. Сейчас там находятся 8 пациентов и 11 человек медицинского персонала. Ситуация под полным контролем департамента здравоохранения. Все пациенты продолжают получать необходимое лечение. Те, у кого были выявлены сомнительные анализы на коронавирус, переведены в перепрофилированный госпиталь ветеранов войн. Идет планомерная работа», — рассказал директор департамента здравоохранения Руслан Саитгареев.

Ранее на карантин было закрыто отделение пульмонологии в больнице № 2 в Ярославле, в больнице № 3 и детской поликлинике в Гаврилов-Яме ограничились дезинфекцией.