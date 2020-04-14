Ярославль, 14 апреля, 2020, 10:20 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков призвал своих подчиненных начинать ремонт городских улиц. Об этом градоначальник заявил на общегородском совещании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ремонт дороги

«По итогу года мы должны будем отремонтировать 20 улиц. Также помимо ремонта улиц по программе БКД активно нужно начинать ремонт ямочный. Сейчас конкурсные процедуры все проведены, нужно к этой работе переходить, тем более, что на дорогах сейчас автомобилей очень мало, мы можем сделать больше, качественнее, и погодные условия нам помогают», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Между тем ситуация с эпидемией может и затруднить ремонтные работы. Так, власти вносят изменения в проект ремонта проспекта Машиностроителей. Но, как сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров, экспертиза изменений затягивается из-за противоэпидемических мер.