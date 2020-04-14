Кострома, 14 апреля, 2020, 09:24 — ИА Регнум. Первый секретарь костромского комитета КПРФ Валерий Ижицкий отверг обвинения в пассивности регионального отделения партии в период кризиса. Обладая крайне ограниченным запасом денежных ресурсов, коммунисты стараются поддержать «своих людей» самыми разными способами. Об этом Ижицкий рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Zakprf44.ru Валерий Ижицкий

«Пока работаем так — своих не бросаем. Держим связь со всеми без исключения ветеранами, нашими сторонниками. Это более 200 человек. По отношению к ним мы тоже пытаемся осуществлять волонтёрские функции. Например, сейчас все сидят дома, а пожилые люди привыкли читать — мы их снабжаем газетами. Ряду людей требуется бытовая помощь — есть ветераны, которым нужно помочь с дезинфекцией и уборкой дома. Есть люди, которым требуется помощь в покупке продуктов питания. Также мы приобрели небольшое количество перчаток и масок и нашим ветеранам, старикам в этом отношении помогаем. Еще мы готовы дать юридическую помощь. Пока такие меры. Да, скромно в отличие от невероятных мощностей и активности нашей любимой партии «Единая Россия». Но каждый делает то, что может»

Лидер костромских коммунистов ответил на критику костромского Telegram-канала «Костромат», который упрекнул КПРФ в отсутствии конструктивной политической активности на фоне работы других партий — «Единой России» и «Справедливой России».

«Безусловно, когда говорят, что «Единая Россия» развернула волонтёрское движение, это даже не ложь. Это большая ложь. Потому что на это заложен ресурс не «Единой России», а ресурс администрации. Мы, коммунисты, к сожалению, не обладаем этим ресурсом. Да, у нас есть небольшой фонд поддержки партии — сейчас эти деньги мы пытаемся максимально использовать, чтобы хоть чуть-чуть помочь людям… Я и про «Единую Россию» говорю не потому, что хочу их покритиковать. Просто поскольку постольку сейчас «Единая Россия» — партия около власти, они сейчас максимально этот ресурс используют — ну что же, флаг им в руки» — сказал Валерий Ижицкий.

Напомним, что в Костромской области в сентябре 2020 года должны пройти выборы губернатора, депутатов областного законодательного собрания и городской думы областного центра.