Тюмень, 14 апреля, 2020, 09:08 — ИА Регнум. Тюменский блогер Светлана Захарова, известная под ником terenyusha, решила поднять настроение землякам в период самоизоляции, запустив в Instagram флешмоб #спасибокарантин. Её посты набирают тысячи лайков и сотни позитивных комментариев. Светлана признала, что, запустив флешмоб, не ожидала такого бурного отклика тюменцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Www.instagram.com/terenyusha/ Светлана зовёт на тренировку с подушкой

Флешмоб #спасибокарантин отвечает принципу «искать прекрасное в каждом дне». Разве не замечательно, когда с творческим подходом разобрали в квартире хлам, постирали шторы и вымыли окна? И главное, нашли на это время. Спасибо, карантин!

Светлана и поддержавшие её флешмоб тюменцы стараются находить позитив и плюсы в каждом дне самоизоляции и делятся им с окружающими.

Тюменцы благодарят карантин за возможность посмотреть массу фильмов, спектаклей онлайн, провести больше времени с детьми и близкими, прочесть массу отложенных на потом книг и переделать массу домашних дел. Многие ударились в кулинарию, пошив одежды и украшение жилища.

Флешмоб #спасибокарантин продолжается. Как отметила Светлана, тюменцы в результате акции не только находят время узнать что-то новое, но и познакомиться друг с другом, открыв лучшие стороны.