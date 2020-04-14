Кострома, 14 апреля, 2020, 09:05 — ИА Регнум. За последние 14 дней на территорию Костромской области прибыло более 5 тысяч человек. Об этом сообщил главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин.

Наталья Диева ИА REGNUM Мост через Волгу в Костроме

«Эти люди — жители Костромской области и других регионов России. Часть сознательных граждан позвонили по номеру 112 и встали на учет, других граждан выявляют сотрудники полиции. Мы знаем, где они находятся. Граждане берутся на учет, информация направляется в медучреждения для того, чтобы в случае оказания помощи таким людям медицинские работники знали, что они в группе риска и были осторожны», — сказал Александр Кокоулин.

Сколько именно людей за последние две недели приехало в Кострому, специалист затруднился сказать, но отметил, что «цифры большие».

Напомним, обязательную регистрацию всех приезжих на территории региона ввели 1 апреля 2020 года, вместе с принятием режима обязательной самоизоляции. Соответствующее распоряжение 31 марта 2020 года подписал губернатор Костромской области Сергей Ситников. Гостей региона обязали сообщать о своем прибытии на горячую линию области по номеру 112 и обеспечить 14-дневную самоизоляцию.

По данным на 13 апреля в Костромской области на COVID-19 проверили более 2,5 тысячи человек. Коронавирус подозревают еще 8 костромичей — в настоящее время специалисты ожидают результатов исследования их биопроб из Москвы.