Иркутск, 14 апреля, 2020, 06:54 — ИА Регнум. В Иркутской области потушили природный пожар, площадь которого составила 12 га. Как сообщает сегодня, 14 апреля, пресс-служба иркутского губернатора, возгорание было обнаружено накануне в Нижнеудинском районе.

Правительство Иркутской области Природный пожар в Нижнеудинском районе Иркутской области

Всего за минувшие сутки, 13 апреля, на территории Приангарья зарегистрировано три пожара в лесном фонде региона, в том числе два — в Зиминском районе — ликвидированы. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 19 га, покрытых лесом, и 21 га нелесной территории.

Как уже обща ИА REGNUM, по состоянию на 13 апреля в России действовало 80 лесных пожаров площадью 15 885 га. Больше всего возгораний оказалось на землях лесного фонда соседствующего с Иркутской областью Забайкалья (35 пожаров),

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