Калуга, 13 апреля, 2020, 21:28 — ИА Регнум. В Калужской области по состоянию на 20:00 13 апреля подтверждено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом написал на своей странице в соцсети врио губернатора Владислав Шапша.

Фото Сергея Лялякина. В лаборатории

Из 49 подтверждённых случаев коронавируса 44 человек находятся на лечении и пятеро выздоровели. 24 человека с условно положительным анализом на коронавирусную инфекцию, направленных на проверку, ожидают результатов повторных анализов. На карантине в больнице находятся 43 человека. На обсервацию в санатории «Спутник» помещены 23 человека. Дома под наблюдением медиков — 1522 человека. По результатам анализов с наблюдения сняты 2894 человек.

Из 49 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 22 зафиксировано у жителей Калуги. Из них 17 находятся на лечении и пятеро уже выздоровели. Шесть подтвержденных случаев — у жителей Обнинска. Пять проживают в Боровском районе, четыре — в Козельском районе, по три человека — в Малоярославецком и Думиничском районах, два случая в Тарусском районе и по одному — у проживающих в Жуковском, Людиновском, Медынском и Ульяновском районах.