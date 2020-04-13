Кострома, 13 апреля, 2020, 20:51 — ИА Регнум. Костромичка, заразившаяся COVID-19 и скончавшаяся 11 апреля в Костроме, перед смертью неоднократно обращалась за медицинской помощью — об этом корреспонденту ИА REGNUM на условиях анонимности сообщил источник, близкий к кругу общения умершей.

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Напомним, 59-летняя женщина с подозрением на COVID-19, приехавшая в областной центр из Москвы, была госпитализирована в Окружную больницу Костромского округа №2 10 апреля. На следующий день пациентка скончалась.

По информации источника, после визита в столицу женщина выдержала 14-дневную изоляцию, после которой почувствовала себя плохо и обратилась за медицинской помощью. Костромичка просила врачей протестировать ее на коронавирус, но получила отказ:

«Я созванивалась с Е. за два дня до ее смерти, вечером 9 апреля. Она жаловалась мне на страшный кашель и высокую температуру — 39,5°С. Е. рассказала мне о том, что вызывала врача из поликлиники на улице Профсоюзной на дом в начале недели, 6 или 7 апреля — точно не помню. Врач не прошла в дом, прослушала её прямо в прихожей и сказала, что в легких у нее всё чисто, выписала рецепт и в случае ухудшения ситуации посоветовала звонить в «скорую» или опять вызвать врача. Е. попросила врача дать ей направление на тест на коронавирус, врач сказала, что ей это не нужно. Е. не сказала врачу, что приехала из Москвы. Она ездила туда с подругой и считала, что если бы был коронавирус, то ее знакомая тоже заразилась бы им. К тому же две недели с этого момента прошло. На следующий день у нее не спала температура, она позвонила в «скорую» и пожаловалась на плохое самочувствие. В «скорой» ей сказали обращаться к врачу и принимать выписанные препараты, а от повышенной температуры протираться уксусом. В пятницу вечером я не смогла дозвониться до Е., потом мне позвонила ее родственница и сообщила о смерти. А в костромских новостях прошла информация — 59-летняя женщина умерла, занималась самолечением, к врачам обратилась в последний момент».

В костромской поликлинике для взрослых №1 оперативно комментировать ситуацию отказались. По информации медиков, летальный исход наступил вследствие тяжелых заболеваний женщины — двусторонней тяжелой пневмонии, которая развилась на фоне гипертонической болезни и сахарного диабета. 12 апреля результаты тестов костромички, пришедшие из Москвы, подтвердили наличие у неё коронавируса.

По данным на 13 апреля, в Костромской области на COVID-19 проверено более 2,5 тысячи человек. Биопробы 8 граждан для дальнейшего изучения направлены в Москву. Всего в регионе зафиксировано 19 случаев заболевания коронавирусом. Трое пациентов излечились, два человека скончались.