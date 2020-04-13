Ярославль, 13 апреля, 2020, 20:16 — ИА Регнум. Ярославские салоны красоты, закрытые из-за коронавируса, обратились к собственным клиентам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на текст «открытого письма». 94 предпринимателя сначала написали губернатору ходатайство, в котором просили открыть свои салоны с соблюдением необходимых мер профилактики. Ответ от исполнительной власти пока не получен, потому хозяева салонов решили обратиться к собственным клиентам.

City-yaroslavl.ru Салон красоты в Ярославле

«Когда закрывают все специализированные салоны, центры и тату-салоны, люди начинают ходить по домам «к чудо-мастерам». Где можно сделать ногти на кухне, где обедает чужая семья, где голову можно помыть в раковине (а что делать?!), где нет должной обработки, а все идёт на самотёк и наше любимое «пронесёт»!!! А что?! Ее ведь никто не контролирует! Цены на все дезинфицирующие и антибактериальные средства выросли минимум на 100%! Думаете, эти расходы взяла на себя «домушница Наташа»??? Нет, она пренебрегает вашим здоровьем и здоровьем своей семьи! Ей плевать, что будет с вами, когда вы уйдёте за дверь, а потом вам некого будет винить, потому что она просто сидит дома, а вы всю историю выдумали! Правительство Ярославской области совсем не понимаем то, что, запрещая работать салонам красоты, оно поощряет работу подпольно! Они даже не стесняются себя рекламировать в социальных сетях, они ни за что не отвечают! Милые девушки, знайте, вам делают маникюр перчатками и инструментами, просто помытыми с мылом! Пилки уже год лежат у «мастера» на полке, может, она и ноги кому пилила. Если вас устраивает это, то дерзайте! У вас одна жизнь, не тратьте ее, чтобы сделать маникюрчик дома у Наташки… Услуги на дому станут отправной точкой в больничку, и не только с коронавирусом!!! Неужели никто не понимает очевидного?!», — говорится в тексте обращения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, открыть в Ярославской области предприятия сферы услуг губернатора просили депутаты областной думы.