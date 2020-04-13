Грозный, 13 апреля, 2020, 19:06 — ИА Регнум. «Новая газета» является антироссийским изданием, которое получает деньги за постоянную травлю Чечни. На деятельность издания, финансируемого «Газпромом», по сути, не обращает внимания даже ФСБ. Это вызывает недоумение и вопросы, заявил 13 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

Он отметил, что ему самому непонятно, как он должен объяснить чеченскому народу, «общеизвестный факт финансирования уважаемым «Газпромом», который является государственной компанией, деятельность «информационно-диверсионной антироссийской газеты», журналисты которой работают на Запад и США.

«До каких пор будет продолжаться провокационная и взрывоопасная античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная изданием «Новая газета»?» — вопрошает Рамзан Кадыров.

Он выразил свое возмущение тем, что на фоне стремительно развивающейся пандемии коронавируса, издание позволяет себе выпады в адрес Чечни, и высказал справедливое желание «знать, что происходит в нашей стране».

«Почему могучая цитадель нашего суверенитета — ФСБ — фактически потворствует деятельности иностранной агентуры, которая, прикрываясь якобы «свободой слова», пытается своими лживыми мифами снова повесить на мой народ ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы?» — возмутился чеченский лидер.

Кадыров отметил, чеченцы, как и все остальные кавказские народы, искренни, не привыкли к двойным стандартам и имеют право на правду. Он также отметил, что, несмотря на все наветы провокаторов, чеченцы не свернут с курса Ахмата Кадырова и Владимира Путина.

Напомним, на страницах «Новой газеты» не раз появлялись критические статьи, в которых Чечня и ее власти обвинялись, в частности, в гонениях на лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, в несоблюдении прав человека в республике. В последнее время на фоне ситуации с коронавирусом это издание разместило несколько материалов о том, какие «незаконные методы воздействия» применяют в Чечне для недопущения распространения коронавирусной инфекции.