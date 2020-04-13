Тюмень, 13 апреля, 2020, 18:15 — ИА Регнум. В Тюменской области 13 апреля был представлен для учителей первый 3D учебник, посвящённый изучению техники времён Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении «Молодой гвардии «Единой России».

Пресс-служба регионального отделения «Молодой гвардии» в Тюменской области Автор учебника представляет учителям Тюменской области функционал издания

В онлайн формате автор проекта, руководитель Тюменского регионального отделения «Молодой Гвардии» Владимир Сбитнев, провёл мастер-класс для преподавателей школ области, на котором наглядно показал, как работать с учебником и приложением к нему.

Пресс-служба регионального отделения «Молодой гвардии» в Тюменской области Учебник на планшете

Как пояснил Владимир, в декабре 2019 года в Москве прошёл конкурс студенческих инициатив в сфере сохранения исторической памяти Великой Отечественной войны 1941−1945 годов Федерального агентства по делам молодежи. Владимир получил грант размером в один миллион рублей на создание 3D-учебника по танкам времён войны.

«Учебник будет работать следующим образом: необходимо скачать приложение, навести камеру смартфона или планшета на изображение танка, и на экране устройства он станет объёмным. Пробные экземпляры учебника были выпущены в 2019 году. Опрос фокус-группы выявил запрос на внедрение данной технологии в общеобразовательных школах. В этом году мы увеличили количество моделей техники, добавив танки, самолёты и другое оружие», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM Владимир Сбитнев.

Данные 3D-учебники планируется передать в каждую школу Тюменской области. Также учебник будет отправлен Министерству просвещения с инициативой его внедрения в образовательную программу на территории всей России.