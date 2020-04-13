Москва, 13 апреля, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Организация прямых денежных выплат населению РФ — это оправданная и рациональная мера, которая позволит не допустить резкого увеличения количества бедных и, самое главное, предотвратит угрозу резкого схлопывания совокупного спроса, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

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«Главная угроза на сегодняшний день — это резкое схлопывание совокупного спроса, — сказал Дзарасов. — Прежде всего за счёт падения потребления населения. И это особенно опасно в связи с тем, что прогнозируется спад мирового ВВП и экономический спад в главных странах-партнёрах России. Это означает, что мировой спад должен ударить и по России. Смягчить этот удар можно, если резко подстегнуть спрос прямой помощью широким слоям населения. Не через финансирование крупного бизнеса, а прямо выдав эти деньги людям. Потому что рядовые люди не переведут эти деньги в доллары и не выведут их за рубеж, как это склонен делать крупный бизнес. Они потратят эти деньги на товары, услуги и медикаменты».

И тем самым, как полагает экономист, будет поддержан малый и средний бизнес, который сейчас находится в особенно уязвимом положении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что значительные меры по поддержке бизнеса уже принимаются, однако в сложившейся ситуации они могут оказаться недостаточными.