Минск, 13 апреля, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Если в России действительно хотят как-то помочь Белоруссии, то Москва могла бы снизить до мировой цену на поставляемый природный газ. Об этом 13 апреля на совещании в Минске заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служа президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по $80, не выше $90 за 1 тыс. куб. м. А мы платим $127. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?» — сказал Лукашенко, обращаясь к участникам совещания.

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В мероприятии приняли участие глава президентской Администрации генерал госбезопасности Игорь Сергеенко, госсекретарь Совбеза Андрей Равков, спикер Совета Республики Нацсобрания Наталья Кочанова и министр здравоохранения Владимир Караник.

Лукашенко рассказал им о своих обидах на ведущие российские телеканалы, которые разозлили белорусского лидера цитированием его собственных слов. По мнению Лукашенко, российские журналисты скрывают правду об успехах Белоруссии в борьбе с коронавирусом.

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«Но об этом в России никто не скажет. Эта правда кому-то там не нужна. Догадайтесь с трех раз, кому. Поэтому еще раз повторяю: вы нас не трогайте! Закончится это всё, потом мы посмотрим, кто прав, а кто нет», — отметил Лукашенко.

Лукашенко распорядился привлечь КГБ, МВД и министерство информации к противодействию стремящимся «хайповать на теме коронавируса». Он также заявил, что «у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса», и пообещал: «Никто от коронавируса в нашей стране не умрет».

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