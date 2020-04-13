Киев, 13 апреля, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения сейчас действительно критическая, а власть в Киеве явно выбрала вариант «замалчивания проблемы», заявил в своем комментарии 13 апреля украинский журналист и общественный деятель Игорь Тихолаз.

Nicolas Raymond Радиационная опасность

«Люди, это не шутки… Мы на пороге новой катастрофы, если не начнем действовать уже сейчас. Сегодня порывы ветра до 15−20 метров в секунду, и где закончатся пределы пожаров в зоне отчуждения сегодня вечером — никому не известно», — заявил Тихолаз.

По его словам, огонь уже рядом с т.н. «могильниками» (хранилищами радиоактивных отходов), а в некоторых местах «огонь уже прошелся по ним».

ИА REGNUM напоминает, что пожары в Чернобыльской зоне отчуждения начались 4 апреля. Из-за сильного ветра спасателям не удается справиться с ситуацией. Сегодня ряд экспертов и экологов заявили, что ситуация критическая, поскольку огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов. Также подчеркивается, что местная власть отчитывается, что всё под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории.