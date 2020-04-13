Ново-Огарево, Московская область, 13 апреля, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что те меры, которые власти Москвы предпринимают против распространения коронавируса в столице, являются полностью оправданными. Об этом президент сказал сегодня, 13 апреля, в ходе онлайн-совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Kremlin.ru Владимир Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в России

«Пик эпидемии у нас не пройден. Причем не пройден даже в Москве. Поэтому меры, которые введены городскими властями, считаю оправданными», — сказал глава государства.

Также российский лидер подчеркнул важность того, чтобы все технические, административные вопросы были до конца отработаны и функционировали эффективно, чтобы это не создавало дополнительных проблем для граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рост числа выявленных зараженных в России продолжается. Власти констатируют, что пик эпидемии еще не пройден.

Что касается Москвы, то наибольшее число подтвержденных зараженных находятся именно в столице. В городе начали вводить пропускной режим.